Размер наружной резьбы M24 x 1,5, M30 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 31,5 Стойка Шатун Вес [кг] 7,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная Вольво FL 10/FL 12/FL 7 L:848 mm представлена по производителю FEBI с артикулом 18965. У данной детали есть аналоги с номерами: 050204004950, 1988301, 253073. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная Вольво FL 10/FL 12/FL 7 L:848 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.