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Подрулевой переключатель Volvo FH12 FL6 FM7 поворотов 18964 артикул 18964 FEBI в Алматы

18964 FEBI Подрулевой переключатель Volvo FH12 FL6 FM7 поворотов 18964
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18964
Наименование Подрулевой переключатель Volvo FH12 FL6 FM7 поворотов 18964
Напряжение [В] 24
Количество присоединений 8, 5
Функция системы регулирования скорости Установить величину скорости, Тонкая настройка скорости (Tap up, Tap down), Кнопка включения / выключения
Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, с функцией дальнего света, c регулированием скорости
Вес [кг] 0,368
для оригинального номера 3172171
Запчасть подрулевой переключатель Вольво ФШ 12 ФЛ 6 FM 7 поворотов 18964 представлена по производителю FEBI с артикулом 18964. Применяется на Volvo, FH12, FH 12, FM12, FM 12, ФШ12, ФШ 12, ФМ 12, ФМ12, FM7, FM9, FM 7, FM 9, ФМ7, ФМ 7, ФМ9, ФМ 9, FL6, FL7, FL 6, FL 7, ФЛ6, ФЛ 6, ФЛ7, ФЛ 7, FL10, FL 10, FL12, FL 12, ФЛ 10, ФЛ10, ФЛ12, ФЛ 12, FM10, FM 10, ФМ10, ФМ 10. У данной детали есть аналоги с номерами: 032348, 083865340, 100265, 100266, 10261, 1096413, 11300013. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подрулевой переключатель Вольво ФШ 12 ФЛ 6 FM 7 поворотов 18964, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные переключатели с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подрулевой переключатель Volvo FH12 FL6 FM7 поворотов 18964 производителя FEBI с артикулом 18964 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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