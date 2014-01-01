Функция системы регулирования скорости Установить величину скорости, Тонкая настройка скорости (Tap up, Tap down), Кнопка включения / выключения Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, с функцией дальнего света, c регулированием скорости Вес [кг] 0,368 для оригинального номера 3172171

Запчасть подрулевой переключатель Вольво ФШ 12 ФЛ 6 FM 7 поворотов 18964 представлена по производителю FEBI с артикулом 18964. Применяется на Volvo, FH12, FH 12, FM12, FM 12, ФШ12, ФШ 12, ФМ 12, ФМ12, FM7, FM9, FM 7, FM 9, ФМ7, ФМ 7, ФМ9, ФМ 9, FL6, FL7, FL 6, FL 7, ФЛ6, ФЛ 6, ФЛ7, ФЛ 7, FL10, FL 10, FL12, FL 12, ФЛ 10, ФЛ10, ФЛ12, ФЛ 12, FM10, FM 10, ФМ10, ФМ 10. У данной детали есть аналоги с номерами: 032348, 083865340, 100265, 100266, 10261, 1096413, 11300013. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подрулевой переключатель Вольво ФШ 12 ФЛ 6 FM 7 поворотов 18964, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные переключатели с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.