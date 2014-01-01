Размер конуса [мм] 22 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 36 Вес [кг] 6,300 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая Мерседес Vario поперечная L=1594мм Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18941. У данной детали есть аналоги с номерами: 18941, 6703300203, 6703300303, 6703300103, 6693300503, 6693300403, 6703300003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Мерседес Vario поперечная L=1594мм Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.