|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18941
|Наименование
|Тяга рулевая MERCEDES Vario поперечная L=1594мм FEBI
|Длина [мм]
|1594
|Размер наружной резьбы
|M18 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|22
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|36
|Вес [кг]
|6,300
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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