Размер наружной резьбы M38 x 1,5, M30 x 1,5 Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 38 Сторона установки передний мост справа Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 3,120 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть наконечник рулевой тяги правый 135*M38 M30*1.5 18939 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18939. У данной детали есть аналоги с номерами: 18939, 0004601748, 81953016297, 81953016295, 6851491000, 120322305, 0697221. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый 135*M38 M30*1.5 18939 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.