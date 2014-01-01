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Наконечник рулевой тяги правый 135*M38/M30*1.5 18939, Febi артикул 18939 FEBI в Алматы

18939 FEBI Наконечник рулевой тяги правый 135*M38/M30*1.5 18939, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18939
Наименование Наконечник рулевой тяги правый 135*M38/M30*1.5 18939, Febi
парные номера артикулов 19046
Длина [мм] 135
Размер наружной резьбы M38 x 1,5, M30 x 1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Размер конуса [мм] 38
Сторона установки передний мост справа
Ø трубы [мм] 50
Вес [кг] 3,120
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой
Запчасть наконечник рулевой тяги правый 135*M38 M30*1.5 18939 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18939. У данной детали есть аналоги с номерами: 18939, 0004601748, 81953016297, 81953016295, 6851491000, 120322305, 0697221. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый 135*M38 M30*1.5 18939 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги правый 135*M38/M30*1.5 18939, Febi производителя FEBI с артикулом 18939 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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