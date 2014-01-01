Размер конуса [мм] 38 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 60 Вес [кг] 26,45 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга рулевая Мерседес поперечная L=1588 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18938. У данной детали есть аналоги с номерами: 18938, 6253301203, 6253300903, 9443300203, 6253301303, 39370000, 20430. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Мерседес поперечная L=1588 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.