Наружный диаметр [мм] 72 Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,021

Запчасть сальник 18936 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18936. У данной детали есть аналоги с номерами: 18936, 01019069B, 460702, 22200007900. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 18936 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.