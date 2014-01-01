|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18935
|Наименование
|Сальник передней ступицы Мерседес SK/17/18/19T внутренний/VL4-10D-7
|Ширина [мм]
|6
|Внутренний диаметр
|70
|Наружный диаметр [мм]
|81,5
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,018
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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