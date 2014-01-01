Наружный диаметр [мм] 81,5 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки передний мост Вес [кг] 0,018

Запчасть сальник передней ступицы Мерседес SK/17/18/19T внутренний/VL4-10D-7 представлена по производителю FEBI с артикулом 18935. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник передней ступицы Мерседес SK/17/18/19T внутренний/VL4-10D-7, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.