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Сальник артикул 18934 FEBI в Алматы

18934 FEBI Сальник
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18934
Наименование Сальник
Ширина [мм] 15
Внутренний диаметр 100
Наружный диаметр [мм] 140
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,15
Запчасть сальник представлена по производителю FEBI с артикулом 18934. У данной детали есть аналоги с номерами: 0129971546, 0750111402, 2150911, 36965010021, 4753903000, 84452, 85109423. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник производителя FEBI с артикулом 18934 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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