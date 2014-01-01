Наружный диаметр [мм] 140 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки передний мост Вес [кг] 0,15

Запчасть сальник представлена по производителю FEBI с артикулом 18934. У данной детали есть аналоги с номерами: 0129971546, 0750111402, 2150911, 36965010021, 4753903000, 84452, 85109423. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.