|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18913
|Наименование
|18913F_болт крепления колеса!\ MB W211/T211/C219/R230 1.8-6.0/2.0CDi-4.0CDi 02>
|Колесные диски
|для легкометаллического диска, для стального диска
|Длина [мм]
|49
|Наружный диаметр [мм]
|24,6
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|26
|Качество / класс
|10.9
|Ширина зева гаечного ключа
|17
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Сферический поясок A/G
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованная
|Длина болта под головкой [мм]
|25
|Сторона установки
|Задний мост, передний мост
|Вес [кг]
|0,075
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 18913F_болт крепления колеса!\ MB W211/T211/C219/R230 1.8-6.0/2.0CDi-4.0CDi 02> производителя FEBI с артикулом 18913 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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