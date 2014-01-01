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18913F_болт крепления колеса!\ MB W211/T211/C219/R230 1.8-6.0/2.0CDi-4.0CDi 02> артикул 18913 FEBI в Алматы

18913 FEBI 18913F_болт крепления колеса!\ MB W211/T211/C219/R230 1.8-6.0/2.0CDi-4.0CDi 02>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18913
Наименование 18913F_болт крепления колеса!\ MB W211/T211/C219/R230 1.8-6.0/2.0CDi-4.0CDi 02>
Колесные диски для легкометаллического диска, для стального диска
Длина [мм] 49
Наружный диаметр [мм] 24,6
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Длина резьбы [мм] 26
Качество / класс 10.9
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Сферический поясок A/G
Материал сталь
Поверхность оцинкованная
Длина болта под головкой [мм] 25
Сторона установки Задний мост, передний мост
Вес [кг] 0,075
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18913F_болт крепления колеса!\ MB W211/T211/C219/R230 1.8-6.0/2.0CDi-4.0CDi 02> производителя FEBI с артикулом 18913 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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