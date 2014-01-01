|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18909
|Наименование
|Сальник ступицы задней (Neoplan)130x170x17 18909, Febi
|Ширина [мм]
|17
|Внутренний диаметр
|130
|Наружный диаметр [мм]
|170
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,406
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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