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18903F_болт крепления колеса!\BMW E30/E36/E46/E90/E34/39/E60/E38/Z1-Z8 82> артикул 18903 FEBI в Алматы

18903 FEBI 18903F_болт крепления колеса!\BMW E30/E36/E46/E90/E34/39/E60/E38/Z1-Z8 82>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18903
Наименование 18903F_болт крепления колеса!\BMW E30/E36/E46/E90/E34/39/E60/E38/Z1-Z8 82>
Колесные диски для легкометаллического диска, для стального диска
Длина [мм] 49
Наружный диаметр [мм] 23
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 23
Качество / класс 8.8
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Конический поясок F
Материал сталь
Длина болта под головкой [мм] 26
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,07
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18903F_болт крепления колеса!\BMW E30/E36/E46/E90/E34/39/E60/E38/Z1-Z8 82> производителя FEBI с артикулом 18903 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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