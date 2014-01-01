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18899F_[33321091687] !кольцо стопорное плавающего с/б\ BMW E39/E60 2.0i-4.0i 95> артикул 18899 FEBI в Алматы

18899 FEBI 18899F_[33321091687] !кольцо стопорное плавающего с/б\ BMW E39/E60 2.0i-4.0i 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18899
Наименование 18899F_[33321091687] !кольцо стопорное плавающего с/б\ BMW E39/E60 2.0i-4.0i 95>
Толщина [мм] 1,1
Внутренний диаметр 49
Наружный диаметр [мм] 57
DIN / ISO 5417
Поверхность оцинкованная
Вес [кг] 0,01

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18899F_[33321091687] !кольцо стопорное плавающего с/б\ BMW E39/E60 2.0i-4.0i 95> производителя FEBI с артикулом 18899 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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