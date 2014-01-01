|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18899
|Наименование
|18899F_[33321091687] !кольцо стопорное плавающего с/б\ BMW E39/E60 2.0i-4.0i 95>
|Толщина [мм]
|1,1
|Внутренний диаметр
|49
|Наружный диаметр [мм]
|57
|DIN / ISO
|5417
|Поверхность
|оцинкованная
|Вес [кг]
|0,01
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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