|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18893
|Наименование
|РМК ступицы на сторону AXL105 гайки M65x1.5x10SW85+M65x1.5x11+стопор \ROR TM 18893
|Размер внутренней резьбы
|M65 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|96, 83
|Материал
|сталь
|Вес [кг]
|0,613
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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