Материал сталь Вес [кг] 0,613

Запчасть ремкомплект ступицы на сторону AXL105 гайки M65x1.5x10SW85+M65x1.5x11+стопор РОР TM 18893 представлена по производителю FEBI с артикулом 18893. У данной детали есть аналоги с номерами: 18893, 8300402SX, AXL01, AXL105, 085508, A1715. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ступицы на сторону AXL105 гайки M65x1.5x10SW85+M65x1.5x11+стопор РОР TM 18893 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.