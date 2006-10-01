|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18886
|Наименование
|Тормозной диск
|Толщина тормозного диска (мм)
|25
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|2
|Толщина [мм]
|46,5
|Наружный диаметр [мм]
|288
|Ø фаски [мм]
|112
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|22,4
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Вес [кг]
|6,37
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 220 CDI (203.208)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 230 (203.252)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 230 (203.052)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 160 (203.731)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 180 Kompressor (203.746)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 200 CDI (203.707)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 220 CDI (203.708)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 220 CDI (209.308)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 220 CDI (209.308)
2006.10 - 2009.05
Если хотите купить Тормозной диск производителя FEBI с артикулом 18886 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита