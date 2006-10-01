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Тормозной диск артикул 18886 FEBI в Алматы

18886 FEBI Тормозной диск
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18886
Наименование Тормозной диск
Толщина тормозного диска (мм) 25
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 2
Толщина [мм] 46,5
Наружный диаметр [мм] 288
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 22,4
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 6,37

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) 2006.10 - 2009.05

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