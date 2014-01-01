Размер наружной резьбы M27 x 1,5, M30 x 1,5 RHT Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 32 Сторона установки передний мост, Задний мост Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 1,750 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть наконечник рулевой Мерседес правый 18885 представлена по производителю FEBI с артикулом 18885. У данной детали есть аналоги с номерами: 0014607648, 18885, 461834, 925121, A0014607648, MER001460. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой Мерседес правый 18885, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.