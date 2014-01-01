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Наконечник рулевой MB правый 18885 артикул 18885 FEBI в Алматы

18885 FEBI Наконечник рулевой MB правый 18885
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18885
Наименование Наконечник рулевой MB правый 18885
парные номера артикулов 21037
Длина [мм] 120
Размер наружной резьбы M27 x 1,5, M30 x 1,5 RHT
Тип резьбы с правой резьбой
Размер конуса [мм] 32
Сторона установки передний мост, Задний мост
Ø трубы [мм] 40
Вес [кг] 1,750
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть наконечник рулевой Мерседес правый 18885 представлена по производителю FEBI с артикулом 18885. У данной детали есть аналоги с номерами: 0014607648, 18885, 461834, 925121, A0014607648, MER001460. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой Мерседес правый 18885, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой MB правый 18885 производителя FEBI с артикулом 18885 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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