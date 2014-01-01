|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18885
|Наименование
|Наконечник рулевой MB правый 18885
|парные номера артикулов
|21037
|Длина [мм]
|120
|Размер наружной резьбы
|M27 x 1,5, M30 x 1,5 RHT
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Размер конуса [мм]
|32
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Ø трубы [мм]
|40
|Вес [кг]
|1,750
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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