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18874F_втулка стабилизатора переднего центральная! (р), 25x30\ MB Sprinter, VW LT 28-46 95> артикул 18874 FEBI в Алматы

18874 FEBI 18874F_втулка стабилизатора переднего центральная! (р), 25x30\ MB Sprinter, VW LT 28-46 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18874
Наименование 18874F_втулка стабилизатора переднего центральная! (р), 25x30\ MB Sprinter, VW LT 28-46 95>
Ширина [мм] 30
Внутренний диаметр 25
Материал резина
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,022

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909) 311 CDI (909.632, 909.633) 2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909) 411 CDI (909.843) 2013.09 - Выпускается

Если хотите купить 18874F_втулка стабилизатора переднего центральная! (р), 25x30\ MB Sprinter, VW LT 28-46 95> производителя FEBI с артикулом 18874 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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