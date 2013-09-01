|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18874
|Наименование
|18874F_втулка стабилизатора переднего центральная! (р), 25x30\ MB Sprinter, VW LT 28-46 95>
|Ширина [мм]
|30
|Внутренний диаметр
|25
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,022
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
311 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909)
411 CDI (909.843)
2013.09 - Выпускается
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