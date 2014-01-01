Вес [кг] 1,627 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть крестовина Мерседес вала карданного (42x115) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18819. У данной детали есть аналоги с номерами: 080708200747, 461721, 60560148, ZK4200X664003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина Мерседес вала карданного (42x115) Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.