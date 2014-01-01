Вес [кг] 3,131 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть крестовина Мерседес вала карданного (53x135) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18818. У данной детали есть аналоги с номерами: 18818, 18818, 3634100631, 9424100131, 6204100131, 0004100231, 0004101628. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина Мерседес вала карданного (53x135) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.