Наружный диаметр [мм] 105 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,105

Запчасть сальник хвостовика редуктора 85*105*13 R780 18797 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18797 . У данной детали есть аналоги с номерами: 18797, 12018653B, 116047, 222630, 74170362, 12018653, 17404. Прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора 85*105*13 R780 18797 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки и уплотнения с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.