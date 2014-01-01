Наружный диаметр [мм] 105 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки со стороны коробки передач Вес [кг] 0,105

Запчасть сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Скания 18796 представлена по производителю FEBI с артикулом 18796. У данной детали есть аналоги с номерами: 18796, 041144, 300549, 12018654B, 17404, 63330, 633301. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Скания 18796 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.