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Сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Scania 18796 артикул 18796 FEBI в Алматы

18796 FEBI Сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Scania 18796
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18796
Наименование Сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Scania 18796
Толщина [мм] 13, 18,5
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 105
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона установки со стороны коробки передач
Вес [кг] 0,105
Запчасть сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Скания 18796 представлена по производителю FEBI с артикулом 18796. У данной детали есть аналоги с номерами: 18796, 041144, 300549, 12018654B, 17404, 63330, 633301. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Скания 18796 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика КПП 85x105x13/18.5 Scania 18796 производителя FEBI с артикулом 18796 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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