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Насос масляный SCANIA 4,P,G,R,T series КПП FEBI артикул 18793 FEBI в Алматы

18793 FEBI Насос масляный SCANIA 4,P,G,R,T series КПП FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18793
Наименование Насос масляный SCANIA 4,P,G,R,T series КПП FEBI
Количество крепежных отверстий 6
Длина [мм] 104,78
Ширина [мм] 9,42
Число зубцов 5
Внутренняя длина [мм] 20,37
Диаметр [мм] 7,49
Расстояние между отверстиями [мм] 50,44, 55,75, 59,43
Вес [кг] 0,46
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть насос масляный Скания 4 P G R T Серия КПП Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18793. У данной детали есть аналоги с номерами: 18793 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос масляный Скания 4 P G R T Серия КПП Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос масляный SCANIA 4,P,G,R,T series КПП FEBI производителя FEBI с артикулом 18793 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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