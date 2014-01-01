Ширина [мм] 9,42 Число зубцов 5 Внутренняя длина [мм] 20,37 Диаметр [мм] 7,49 Расстояние между отверстиями [мм] 50,44, 55,75, 59,43 Вес [кг] 0,46 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос масляный Скания 4 P G R T Серия КПП Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18793. У данной детали есть аналоги с номерами: 18793 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос масляный Скания 4 P G R T Серия КПП Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.