|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18793
|Наименование
|Насос масляный SCANIA 4,P,G,R,T series КПП FEBI
|Количество крепежных отверстий
|6
|Длина [мм]
|104,78
|Ширина [мм]
|9,42
|Число зубцов
|5
|Внутренняя длина [мм]
|20,37
|Диаметр [мм]
|7,49
|Расстояние между отверстиями [мм]
|50,44, 55,75, 59,43
|Вес [кг]
|0,46
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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