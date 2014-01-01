|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18789
|Наименование
|Натяжитель ремня RVI Magnum DXi 13/Volvo FM7-9 01-06-->
|старая модификация
|Ширина [мм]
|38
|Материал корпуса
|алюминий
|Материал ходовых роликов
|полимерный материал
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Вес [кг]
|1,201
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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