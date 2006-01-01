|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18769
|Наименование
|Комплект подшипника ступицы колеса
|Ширина [мм]
|65
|Внутренний диаметр
|37
|Наружный диаметр [мм]
|143
|Ø фаски [мм]
|120
|Количество отверстий
|5
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Подшипник интегрированный в ступицу колеса, cо ступицей, с кольцом сенсора ABS
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|2,179
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
320 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
3 Кабриолет (E46)
330 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.0 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
3.0 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 купе (E86)
3.0 si
2006.04 - 2008.08
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