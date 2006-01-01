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Комплект подшипника ступицы колеса артикул 18769 FEBI в Алматы

18769 FEBI Комплект подшипника ступицы колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18769
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Ширина [мм] 65
Внутренний диаметр 37
Наружный диаметр [мм] 143
Ø фаски [мм] 120
Количество отверстий 5
Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Подшипник интегрированный в ступицу колеса, cо ступицей, с кольцом сенсора ABS
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 2,179

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08

Если хотите купить Комплект подшипника ступицы колеса производителя FEBI с артикулом 18769 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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