|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18766
|Наименование
|Прокладка VW Golf,Passat,Jetta,Polo AUDI 80,90,A3,A4 фланца системы охлаждения FEBI
|Толщина [мм]
|3,15
|Внутренний диаметр
|36
|Материал
|резина
|Вес [кг]
|0,003
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
AMAROK C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (S1B)
2.0 BiTDI 4motion
2011.09 - Выпускается
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