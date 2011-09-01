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Прокладка VW Golf,Passat,Jetta,Polo AUDI 80,90,A3,A4 фланца системы охлаждения FEBI артикул 18766 FEBI в Алматы

18766 FEBI Прокладка VW Golf,Passat,Jetta,Polo AUDI 80,90,A3,A4 фланца системы охлаждения FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18766
Наименование Прокладка VW Golf,Passat,Jetta,Polo AUDI 80,90,A3,A4 фланца системы охлаждения FEBI
Толщина [мм] 3,15
Внутренний диаметр 36
Материал резина
Вес [кг] 0,003

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW AMAROK C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (S1B) 2.0 BiTDI 4motion 2011.09 - Выпускается

Если хотите купить Прокладка VW Golf,Passat,Jetta,Polo AUDI 80,90,A3,A4 фланца системы охлаждения FEBI производителя FEBI с артикулом 18766 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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