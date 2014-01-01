Вес [кг] 0,028 для оригинального номера 81.27421.0125

Запчасть датчик температуры МАН D2866 2 контакта 18753 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18753. У данной детали есть аналоги с номерами: 18753, 81274210099, N1011067914, 310301, 23200026, 81274210125, PM81274210125. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры МАН D2866 2 контакта 18753 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.