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18740F_опора шаровая нижняя!\ VW T4 all 96> артикул 18740 FEBI в Алматы

18740 FEBI 18740F_опора шаровая нижняя!\ VW T4 all 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18740
Наименование 18740F_опора шаровая нижняя!\ VW T4 all 96>
Размер наружной резьбы M16 x 1,5
Размер конуса [мм] 20,35
Диаметр точек крепления [мм] 13
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, снизу, передний мост справа
Вес [кг] 0,53
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18740F_опора шаровая нижняя!\ VW T4 all 96> производителя FEBI с артикулом 18740 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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