Ширина [мм] 150 Высота [мм] 21 Вес [кг] 0,05

Запчасть фильтр воздушный кабины МАН Автобус Starliner представлена по производителю FEBI с артикулом 18738. У данной детали есть аналоги с номерами: 18738, E924LI, N1011033282, 716055, 26500036304. Фильтры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный кабины МАН Автобус Starliner на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.