|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18737
|Наименование
|Фильтр салона 18737 FEBI
|Исполнение фильтра
|Фильтр активированного угля
|Длина [мм]
|395
|Ширина [мм]
|255
|Высота [мм]
|25
|Вес [кг]
|0,33
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Фильтр салона 18737 FEBI производителя FEBI с артикулом 18737 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита