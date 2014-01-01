Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 6,7 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная 675mmBE;111/141(1980-) представлена по производителю FEBI с артикулом 18729. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная 675mmBE;111/141(1980-), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.