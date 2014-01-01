Ширина зева гаечного ключа 60 Вес [кг] 0,295

Запчасть гайка Ивеко Еврокарго Траккер Стралис хвостовика пары главной (M40х1.5 h=22мм SW60мм) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18722. У данной детали есть аналоги с номерами: 18722, 187574, 30170137, 42100842. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка Ивеко Еврокарго Траккер Стралис хвостовика пары главной (M40х1.5 h=22мм SW60мм) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.