|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18722
|Наименование
|Гайка IVECO Eurocargo,Trakker,Stralis хвостовика пары главной (M40х1.5 h=22мм SW60мм) FEBI
|Толщина [мм]
|22
|Размер внутренней резьбы
|M40 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|60
|Вес [кг]
|0,295
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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