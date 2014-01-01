|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18721
|Наименование
|Личинка замка двери DAF 18721 FEBI
|Длина [мм]
|72,7, 45
|Наружный диаметр [мм]
|18,8, 11,9, 10,35
|Вес [кг]
|0,07
|Устройство запирания
|с ключом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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