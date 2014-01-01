|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18719
|Наименование
|Подрулевой переключатель VOLVO FL10/Fl7 8158724, FE18719
|Напряжение [В]
|24
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, с функцией дальнего света, с функцией системы аварийной световой сигнализации
|Вес [кг]
|0,27
|для оригинального номера
|70351706
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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