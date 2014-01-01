|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18718
|Наименование
|Выключатель на рулевой колонке
|Напряжение [В]
|24
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света
|Вес [кг]
|0,195
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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