Функция системы регулирования скорости Установить величину скорости, Кнопка включения / выключения Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, с функцией дальнего света, c регулированием скорости Вес [кг] 0,358 для оригинального номера 3172170

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