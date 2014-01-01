|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18717
|Наименование
|Переключатель поворотов и света
|Напряжение [В]
|24
|Количество присоединений
|8, 4
|Функция системы регулирования скорости
|Установить величину скорости, Кнопка включения / выключения
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, с функцией дальнего света, c регулированием скорости
|Вес [кг]
|0,358
|для оригинального номера
|3172170
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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