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Тяга рулевая продольная MAGNUM L=737 артикул 18706 FEBI в Алматы

18706 FEBI Тяга рулевая продольная MAGNUM L=737
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18706
Наименование Тяга рулевая продольная MAGNUM L=737
Длина [мм] 737
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT
Размер наружной резьбы M24 x 1,5
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Размер конуса [мм] 30
Стойка Направляющая штанга
Ø трубы [мм] 52
Вес [кг] 8,45
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой
Запчасть тяга рулевая продольная Магнум L=737 представлена по производителю FEBI с артикулом 18706. У данной детали есть аналоги с номерами: 18706, 954163, 32910000, 18990, 1899001, 1899002, 910501. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная Магнум L=737 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная MAGNUM L=737 производителя FEBI с артикулом 18706 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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