Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 30 Стойка Направляющая штанга Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 10,1 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная Керакс MAXTER L=930 представлена по производителю FEBI с артикулом 18705. У данной детали есть аналоги с номерами: 18705, 5010229242, 220098, 651011, 47200000, 1846802, 5010488052. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная Керакс MAXTER L=930 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.