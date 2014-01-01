Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Стойка Направляющая штанга Ø трубы [мм] 62 Вес [кг] 11,34 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга продольная рулевая L=861 Рено Премиум 18703 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18703. У данной детали есть аналоги с номерами: 18703, ZX140727, 0009872727, 020107300020, 020107300021, 0670810110, 0670810111. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга продольная рулевая L=861 Рено Премиум 18703 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.