Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 9,480 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть 18701 (FEBI) Тяга рулевая автомобиля продольная корончатыми гайками и шплинтами представлена по производителю FEBI с артикулом 18701. У данной детали есть аналоги с номерами: 18701, 5010294502, 5010557219, 2744302, 050204256180. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 18701 (FEBI) Тяга рулевая автомобиля продольная корончатыми гайками и шплинтами на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.