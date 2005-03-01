|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18695
|Наименование
|Гайка FORD Fusion ступицы задней FEBI
|Размер внутренней резьбы
|M20 x 1,5
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,11
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FIESTA V (JH_, JD_)
ST150
2005.03 - 2008.06
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
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