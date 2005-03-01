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Гайка FORD Fusion ступицы задней FEBI артикул 18695 FEBI в Алматы

18695 FEBI Гайка FORD Fusion ступицы задней FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18695
Наименование Гайка FORD Fusion ступицы задней FEBI
Размер внутренней резьбы M20 x 1,5
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,11
Запчасть гайка FORD Fusion ступицы задней Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18695. У данной детали есть аналоги с номерами: 18695, 18695. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка FORD Fusion ступицы задней Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 2005.03 - 2008.06
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010.01 - 2012.12

Если хотите купить Гайка FORD Fusion ступицы задней FEBI производителя FEBI с артикулом 18695 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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