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18686F_=1797801=98-09597-156 [31126757623] !с/б пер. рычага к-кт\ BMW E46 1.6i-3.0i/1.8D-3.0D 98> артикул 18686 FEBI в Алматы

18686 FEBI 18686F_=1797801=98-09597-156 [31126757623] !с/б пер. рычага к-кт\ BMW E46 1.6i-3.0i/1.8D-3.0D 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18686
Наименование 18686F_=1797801=98-09597-156 [31126757623] !с/б пер. рычага к-кт\ BMW E46 1.6i-3.0i/1.8D-3.0D 98>
Материал резина/металл
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки Передняя нижняя ось, с обеих сторон
Тип установки Гидроопора
Вес [кг] 1,340
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с кронштейном
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08

Если хотите купить 18686F_=1797801=98-09597-156 [31126757623] !с/б пер. рычага к-кт\ BMW E46 1.6i-3.0i/1.8D-3.0D 98> производителя FEBI с артикулом 18686 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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