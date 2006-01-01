|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18686
|Наименование
|18686F_=1797801=98-09597-156 [31126757623] !с/б пер. рычага к-кт\ BMW E46 1.6i-3.0i/1.8D-3.0D 98>
|Материал
|резина/металл
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось, с обеих сторон
|Тип установки
|Гидроопора
|Вес [кг]
|1,340
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с кронштейном
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
320 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
3 Кабриолет (E46)
330 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.0 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
3.0 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 купе (E86)
3.0 si
2006.04 - 2008.08
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