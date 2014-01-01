Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18682 Наименование Крышка тормозного вала SAF новая модификация Вес [кг] 0,208

Запчасть крышка тормозного вала САФ представлена по производителю FEBI с артикулом 18682. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX020037, 18682, 600008, 1350200104, 075017, A5773, 030202036200. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка тормозного вала САФ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.