|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18669
|Наименование
|Датчик давления масла PEUGEOT Boxer FEBI
|Точка включения от [бар]
|0,42
|Длина [мм]
|45
|Точка включения до [бар]
|0,58
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Количество присоединений
|1
|Цвет
|черный
|Вес [кг]
|0,04
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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