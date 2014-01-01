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Датчик давления масла PEUGEOT Boxer FEBI артикул 18669 FEBI в Алматы

18669 FEBI Датчик давления масла PEUGEOT Boxer FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18669
Наименование Датчик давления масла PEUGEOT Boxer FEBI
Точка включения от [бар] 0,42
Длина [мм] 45
Точка включения до [бар] 0,58
Размер наружной резьбы M16 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 22
Количество присоединений 1
Цвет черный
Вес [кг] 0,04
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Запчасть датчик давления масла PEUGEOT Boxer Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18669. У данной детали есть аналоги с номерами: 18669 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла PEUGEOT Boxer Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла PEUGEOT Boxer FEBI производителя FEBI с артикулом 18669 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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