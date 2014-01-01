Точка включения до [бар] 0,58 Размер наружной резьбы M16 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа 22 Количество присоединений 1 Цвет черный Вес [кг] 0,04 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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