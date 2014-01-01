|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18655
|Наименование
|Гайка SCANIA дифференциала (M18x1.5 h=21.5 SW27) FEBI
|Толщина [мм]
|21,5
|Размер внутренней резьбы
|M18 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Вес [кг]
|0,076
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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