Ширина зева гаечного ключа 27 Вес [кг] 0,076

Запчасть гайка Скания дифференциала (M18x1.5 h=21.5 SW27) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18655. У данной детали есть аналоги с номерами: 18655 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка Скания дифференциала (M18x1.5 h=21.5 SW27) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.