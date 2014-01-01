Толщина [мм] 131 Наружный диаметр [мм] 430 Ø фаски [мм] 235 Поверхность промасленный Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 34,0 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной Скания задний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18653. У данной детали есть аналоги с номерами: 18653, SCAN3, FCR168A, II37191, II371910061, NEO7, KNOS1. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Скания задний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.