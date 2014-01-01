Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18652 Наименование Датчик AUDI 100 включения фонаря заднего хода FEBI Количество присоединений 2 Вес [кг] 0,014

Запчасть датчик AUDI 100 включения фонаря заднего хода Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18652. У данной детали есть аналоги с номерами: 18652 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик AUDI 100 включения фонаря заднего хода Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.