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Датчик температуры VW Passat (88-93) охлаждающей жидкости FEBI артикул 18650 FEBI в Алматы

18650 FEBI Датчик температуры VW Passat (88-93) охлаждающей жидкости FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18650
Наименование Датчик температуры VW Passat (88-93) охлаждающей жидкости FEBI
Количество присоединений 2
Маркировка цвета красный
Точка включения [°С] 55, 65
Вес [кг] 0,02

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик температуры VW Passat (88-93) охлаждающей жидкости FEBI производителя FEBI с артикулом 18650 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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