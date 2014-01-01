|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18650
|Наименование
|Датчик температуры VW Passat (88-93) охлаждающей жидкости FEBI
|Количество присоединений
|2
|Маркировка цвета
|красный
|Точка включения [°С]
|55, 65
|Вес [кг]
|0,02
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик температуры VW Passat (88-93) охлаждающей жидкости FEBI производителя FEBI с артикулом 18650 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита