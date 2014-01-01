|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18637
|Наименование
|Переключатель поворотов, 3-4 MAN 18637, Febi
|Количество присоединений
|17
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя
|Вес [кг]
|0,526
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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