Вес [кг] 0,526

Запчасть переключатель поворотов 3-4 МАН 18637 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18637. У данной детали есть аналоги с номерами: 18637, 81255090093, 81255090067, 81255090028, 03004200A, 333300, 083865117. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель поворотов 3-4 МАН 18637 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные переключатели с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.