Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 8,355 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая Рено Премиум (96-) продольная Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18629. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140733, 18629, 651005, 954197, 46700000, 24590, 2459001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Рено Премиум (96-) продольная Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.