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Тяга рулевая RENAULT Premium (96-) продольная FEBI артикул 18629 FEBI в Алматы

18629 FEBI Тяга рулевая RENAULT Premium (96-) продольная FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18629
Наименование Тяга рулевая RENAULT Premium (96-) продольная FEBI
Длина [мм] 809
Наружный диаметр [мм] 50
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT
Размер наружной резьбы M24 x 1,5
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Размер конуса [мм] 30
Стойка Шатун
Ø трубы [мм] 50
Вес [кг] 8,355
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой
Запчасть тяга рулевая Рено Премиум (96-) продольная Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18629. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140733, 18629, 651005, 954197, 46700000, 24590, 2459001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Рено Премиум (96-) продольная Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая RENAULT Premium (96-) продольная FEBI производителя FEBI с артикулом 18629 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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