Качество / класс 10.9 Ширина зева гаечного ключа 21 Поверхность оцинкованная Вес [кг] 0,104 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть болт тормозного диска M14 x 1 5 x 60 представлена по производителю FEBI с артикулом 18625. У данной детали есть аналоги с номерами: 031301905150, 202483, 910105014019. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить болт тормозного диска M14 x 1 5 x 60, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.