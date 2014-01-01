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Кольцо ABS Мерседес Актрос заднее 176x196x16 мм артикул 18612 FEBI в Алматы

18612 FEBI Кольцо ABS Мерседес Актрос заднее 176x196x16 мм
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18612
Наименование Кольцо ABS Мерседес Актрос заднее 176x196x16 мм
Толщина [мм] 16
Внутренний диаметр 153
Наружный диаметр [мм] 176, 196
Материал сталь
Число зубцов 100
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [кг] 0,245
Если вы хотите купить кольцо АБС Мерседес Актрос заднее 176x196x16 мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 18612. У данной детали есть аналоги с номерами: 01619100A, 031001803010, 18613, 19035924, 200062, 420431, 458700. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо ABS Мерседес Актрос заднее 176x196x16 мм производителя FEBI с артикулом 18612 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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