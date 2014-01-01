|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18612
|Наименование
|Кольцо ABS Мерседес Актрос заднее 176x196x16 мм
|Толщина [мм]
|16
|Внутренний диаметр
|153
|Наружный диаметр [мм]
|176, 196
|Материал
|сталь
|Число зубцов
|100
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Вес [кг]
|0,245
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Кольцо ABS Мерседес Актрос заднее 176x196x16 мм производителя FEBI с артикулом 18612 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита